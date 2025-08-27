Вольфович: цели учений «Запад-2025» исключительно оборонительные

Он также добавил, что в целях снятия напряжения, все районы проведения учений перенесены в глубь территории страны, хотя первоначально планировалось задействовать практически все полигоны в Брестской и Гродненской областях. «А наши соседи, в ответ на нашу доброжелательную риторику, развернули группировку войск для проведения учений на полигонах вблизи нашей границы. Так, сегодня более 1 тыс. человек находится на полигоне Пабраде, в 15 км от нашей границы. Как нам на это реагировать? Передислоцирована дополнительная часть авиации на аэродромы Польши и стран Прибалтики, где находится свыше 148 самолетов. Проводятся и другие мероприятия, которые нас должны насторожить и, наверное, толкнуть на ответные меры, спровоцировать хотят. Но мы разумные люди, мы никого провоцировать не будем, отслеживаем и готовы дать существенный отпор недоброжелателям, если они вдруг посмеют покуситься на нашу территорию. Свою землю мы никому не отдадим, мы ее будем защищать до последнего вздоха, как защищали ее наши предки», — подчеркнул государственный секретарь.