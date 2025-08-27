Рустам Минниханов: «Будущее татарского народа зависит от нас самих»

Подводя итоги, Рустам Минниханов поблагодарил участников за работу и поручил проработать все предложения. Он отметил, что будущее татарского народа, языка, культуры и традиций зависит от совместных усилий. По его словам, в Татарстане ведется комплексная работа в этом направлении, однако значительное число татар проживает за пределами республики, и важно поддерживать их национально-культурные потребности.