После покушения Руслан Берденов может покинуть пост замакима Шымкента

«Приказ об увольнении Руслана Берденова еще не вышел. Он официально в отпуске по временной нетрудоспособности. Он еще лечится. Он до сих пор числится в акимате. Но, как нам стало известно, Руслан Берденов хочет покинуть должность в акимате. Если (решит — прим. ред.) так, он сам напишет заявление. Это выбор самого человека. Видимо, он решил заняться своим здоровьем. Но мы считаем его замакима города, пока официально не вышел приказ», — прокомментировал Сарсен Куранбек.