Текслер посетил образовательные учреждения Челябинска накануне 1 Сентября

Условия не только для учебы
Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» и региональным программам были модернизированы две челябинские школы — № 108 им. Героя России А. В. Яковлева и № 53. Оба учебных заведения имеют большую историю, и каждое — по-своему уникально.
СОШ № 108 была построена в Ленинском районе в 1955 году, сегодня в трех ее зданиях обучается более 1500 ребят. Для них оборудовано 52 кабинета. После ремонта здесь появилась современная мебель и технические средства, такие как сенсорные доски, новенькие компьютеры, микроскопы, а также коворкинг-зона. В школе установлена система контроля и управления доступом, обновлена система отопления, вставлены пластиковые окна и новые двери. В этом году здесь откроется уникальное образовательное пространство «Точка пересечения искусства и знаний».
Алексею Текслеру показали музей и военно-патриотический клуб, пресс-центр, театральную студию и кабинет для изучения беспилотных летательных аппаратов, работающие в учебном заведении. Также губернатор осмотрел богатую спортивную инфраструктуру школы: у нее есть свое футбольное поле и хоккейный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, а также зоны для гимнастики и воркаута.
Губернатор отметил замечательный руководящий и педагогический коллективы, которые создают в учебном заведении особую атмосферу.
— В регионе много разных школ, в том числе построенных в советское время, каждой школе нужно уделять время и внимание. Все зависит от людей, педагогического состава. Это важно. Вы молодцы, желаю вам успехов, школа замечательная, — сказал Алексей Текслер, добавив, что после ремонта учиться здесь будет еще комфортнее.
Вторая школа, № 53, располагается в Советском районе и работает с 1936 года, являясь объектом культурного наследия. В годы войны здесь сформировалась знаменитая 96-я танковая бригада им. Челябинского комсомола. Сегодня учебное заведение посещает 1200 детей.
Здесь губернатор также отметил сильный педагогический состав и то, как бережно школа сохраняет свою историю. По словам директора СОШ № 53 Ларисы Вичкановой, созданный в учебном заведении музей 96-й танковой бригады не имеет аналогов: посетители могут увидеть уникальные письма с фронта, а экспонаты все время пополняются — сегодня в этом помогают выпускники, участвующие в специальной военной операции.
Патриотическое воспитание — важная часть образовательной работы в Челябинской области. В школах уделяют большое внимание истории страны и региона, рассказывают о героических бывших учениках, которые проявили себя в том числе на СВО. Также в городе Чебаркуле работает центр «Авангард», где школьники могут получить дополнительные навыки военного дела.
Новые и очень нужные
1 Сентября откроют свои двери и новые школы, которые очень ждут жители новых жилищных комплексов. В 20-м микрорайоне Челябинска начнет работу подразделение образовательного центра «Ньютон» на 1500 учеников с отдельным блоком для начальной школы. В современном учебном заведении есть свой медиацентр, уютная библиотека с читальным залом, центр детских инициатив и даже студия звукозаписи. Те, кто интересуется цифровыми технологиями, смогут заниматься в технопарке «ГравITация», а юные спортсмены получат оборудованные тренажерные и игровые залы, а также спортивное ядро на школьной площадке.
Современное оснащение и хорошие педагоги создают новые возможности для развития детей. Важно ими пользоваться. Тем более школа сотрудничает с нашими вузами — профориентационную работу можно начинать значительно раньше.
Еще одна школа, а точнее инновационный лицей, ждет челябинских ребят на Тополинке. Привлекательное снаружи и комфортное внутри здание примет 1100 учеников. Дети смогут углубленно изучать здесь химию и биологию, русский язык и обществознание, математику и физику. Предусмотрены инженерные и кадетские классы. Это учебное заведение тоже будет работать в связке с ведущими вузами региона.
Отметим, что новые школы появляются не только в областном центре. В этом году заработает корпус СОШ № 1, построенный в Увельском районе, там разместятся начальные классы и среднее звено.
Большим событием станет и открытие самой большой школы в Магнитогорске — она занимает площадь более 25 тысяч квадратных метров и примет 1224 человека. Кроме учебных звеньев здесь будет большой спортблок и два внутренних двора. Детей ждут современные кабинеты, лаборатории, студия танца, театр, издательский центр, музей, кабинет робототехники и многое другое. По словам мэра города Сергея Бердникова, новое учебное заведение решит вопрос нехватки мест в развивающемся микрорайоне.
Также до конца года планируется сдача школ в Верхнеуральском и Верхнеуфалейском округах.
Места для малышей
Не останавливается и работа по детским садам. Уже сегодня проблемы с огромными очередями для малышей в Челябинске больше нет, но дошкольные учреждения продолжают строиться. Недавно губернатор в режиме онлайн презентовал главе государства Владимиру Путину новый садик в Копейске, а сейчас пристально следит, чтобы в ближайшее время ребятишек приняло учреждение в 48-м микрорайоне Челябинска, которое давно ждут жители Паркового. Детсад рассчитан на 140 мест, его строительство затянулось, так как подвели подрядчики, но сегодня он уже полностью готов к открытию.
— Очень нужный объект. Он завершен, идет оснащение. Детей сад примет уже в сентябре, — сказал Алексей Текслер после посещения объекта, добавив, что работа по модернизации образования в регионе ведется комплексная и поставлена на отдельный контроль.
Вопросы безопасности
Начало учебного года всегда влечет за собой беспокойство родителей, отправляющих своих детей в группы и на уроки. Вопросам безопасности учебных заведений правительство Челябинской области уделяет большое внимание. Региональная антитеррористическая комиссия уже получила распоряжение губернатора мобилизовать службы правопорядка. В школах проходят учения. Праздничные линейки пройдут под контролем.