Текслер посетил образовательные учреждения Челябинска накануне 1 Сентября

Не останавливается и работа по детским садам. Уже сегодня проблемы с огромными очередями для малышей в Челябинске больше нет, но дошкольные учреждения продолжают строиться. Недавно губернатор в режиме онлайн презентовал главе государства Владимиру Путину новый садик в Копейске, а сейчас пристально следит, чтобы в ближайшее время ребятишек приняло учреждение в 48-м микрорайоне Челябинска, которое давно ждут жители Паркового. Детсад рассчитан на 140 мест, его строительство затянулось, так как подвели подрядчики, но сегодня он уже полностью готов к открытию.