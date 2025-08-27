Вячеслав Шабайкин стал заместителем главы Самары

С 26 августа 2025 года на должность заместителя главы Самары назначили Вячеслава Шабайкина. Он будет руководить городским департаментом финансов. Об этом сообщили в мэрии.
«Ранее департамент финансов возглавляла Оксана Данилова. Она переведена на должность заместителя руководителя», — рассказали в пресс-службе.
У нового главы департамента есть высшее образование. Он с отличием окончил московский технический университет Баумана, овладел специальностью «Ракетостроение». Также Шабайкин учился в сибирском федеральном университете и высшей школе экономики.
С 1994 по 2001 годы Вячеслав Шабайкин занимал должности от старшего инспектора до первого зампредседателя Красноярского банка. Позже работал в других банковских структурах. С июля 2025-го был советником главы Самары.