Вячеслав Шабайкин стал заместителем главы Самары

В администрации Самары назначили нового замглавы и руководителя департамента финансов.

Источник: администрация Самары

С 26 августа 2025 года на должность заместителя главы Самары назначили Вячеслава Шабайкина. Он будет руководить городским департаментом финансов. Об этом сообщили в мэрии.

«Ранее департамент финансов возглавляла Оксана Данилова. Она переведена на должность заместителя руководителя», — рассказали в пресс-службе.

У нового главы департамента есть высшее образование. Он с отличием окончил московский технический университет Баумана, овладел специальностью «Ракетостроение». Также Шабайкин учился в сибирском федеральном университете и высшей школе экономики.

С 1994 по 2001 годы Вячеслав Шабайкин занимал должности от старшего инспектора до первого зампредседателя Красноярского банка. Позже работал в других банковских структурах. С июля 2025-го был советником главы Самары.