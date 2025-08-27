Олег Желдак назначен на должность нового прокурора Новосибирска

Новым прокурором Новосибирска назначен Олег Желдак, ранее занимавший должность начальника отдела прокуратуры Новосибирской области.
В ведомстве отметили значительный опыт работы Желдака, подчеркнув его ключевую роль в решении ряда острых социальных проблем города. Под его руководством были восстановлены права более десяти тысяч обманутых дольщиков, скорректирована градостроительная политика регионального центра и обеспечено участие застройщиков в создании объектов социальной инфраструктуры через механизмы комплексного развития территорий.
Особое внимание в биографии нового прокурора уделяется его работе в социальной сфере. По его инициативе расширен круг школьников, имеющих право на бесплатное питание, а также начата работа по демонтажу нестационарных торговых объектов. Знаковым достижением стало создание новых общественных пространств: после вмешательства прокуратуры мэрия заключила 10 контрактов на благоустройство территорий на общую сумму свыше 300 миллионов рублей.
Предыдущий прокурор Новосибирска Роман Сивак ушёл в отставку в апреле этого года по достижении пенсионного возраста. В настоящее время он баллотируется в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области от партии «Справедливая Россия».