Олег Желдак назначен на должность нового прокурора Новосибирска

Особое внимание в биографии нового прокурора уделяется его работе в социальной сфере. По его инициативе расширен круг школьников, имеющих право на бесплатное питание, а также начата работа по демонтажу нестационарных торговых объектов. Знаковым достижением стало создание новых общественных пространств: после вмешательства прокуратуры мэрия заключила 10 контрактов на благоустройство территорий на общую сумму свыше 300 миллионов рублей.