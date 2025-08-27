Ричмонд
Беглов назвал приоритетом расширение сообщения с Ленобластью

В планах администрации запуск ж/д ветки до Сертолово.

Источник: Пресс-служба Смольного

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Северной столицы и Ленобласти подчеркнул, что внимание Президента РФ к проектам агломерации открывает новые возможности для региона. В партнерстве с областью и федеральным центром ведется строительство ключевых объектов — Широтной магистрали скоростного движения, КАД‑2, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Одним из приоритетов власти называют расширение пригородного сообщения. В планах сейчас запуск ж/д ветки до Сертолово, где создается современный медицинский кластер. Это позволит жителям быстрее добираться до Петербурга и обратно, а также повысит доступность социальных объектов.

Мы идем единым курсом. Развиваем экономику, обеспечиваем приток инвестиций. Растет благополучие жителей. Александр Юрьевич — первый руководитель области, кто на деле поддержал сближение наших регионов. Он всегда готов к совместной работе, когда речь идет об улучшении качества жизни людей. Именно благодаря такому сотрудничеству мы серьезно продвинулись в деле обеспечения жителей города и области комфортным транспортным сообщением. У нас здесь полное взаимопонимание и единая позиция — мы не делим людей на своих и чужих. Мы — одна агломерация, и все наши задачи решаем совместно.

подчеркнул Александр Беглов

Упоминается, что с 2022 года на пяти пригородных направлениях действует тактовое расписание электричек, что увеличило регулярность движения и комфорт поездок. Только за первое полугодие 2025 года ими воспользовались более 19 млн пассажиров, что подтверждает востребованность проекта и необходимость его дальнейшего развития. Об этом сообщении в пресс-службе администрации Петербурга.

