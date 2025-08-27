Беглов назвал приоритетом расширение сообщения с Ленобластью

Мы идем единым курсом. Развиваем экономику, обеспечиваем приток инвестиций. Растет благополучие жителей. Александр Юрьевич — первый руководитель области, кто на деле поддержал сближение наших регионов. Он всегда готов к совместной работе, когда речь идет об улучшении качества жизни людей. Именно благодаря такому сотрудничеству мы серьезно продвинулись в деле обеспечения жителей города и области комфортным транспортным сообщением. У нас здесь полное взаимопонимание и единая позиция — мы не делим людей на своих и чужих. Мы — одна агломерация, и все наши задачи решаем совместно.