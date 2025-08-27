Республика, чья экономика последние несколько лет производит сплетни, не может быть независимой по определению: Но еще не поздно вспомнить, что Молдова — это страна

«34 года мы независимы и свободны. Мы уже не рабы, мы — европейцы. Мы освободились от сатрапов, душителей свободы, от всего, что нас связывало с теми, кто нас и т.д. и т.п», — рассуждает Влад Филат, экс-премьер-министр Молдовы.
"За эти годы из страны уехала половина наших граждан. Это в мирное время, при независимости и демократии.
Чего мы добились за 34 года? Чем мы можем гордиться? Тем, что наши женщины ухаживают за старушками в Италии, а наши мужчины кладут плитку в России?
Мы отказались от своей памяти, корней и поверили в новых лживых героев.
Знаете, почему у них ничего не получится? Потому что чувство любви им неведомо. А без любви даже правда — ложь! Опасны не они, а те, которым они заложили наши души. Наперебой крича, что мы независимые и свободные, мы стали убогими. У нас украли прошлое, теперь крадут будущее.
Еще не поздно вспомнить, что мы — страна. Маленькая, грустная, невнятная, но — страна. И когда мы начнем это понимать и осознавать, придет настоящее чувство достоинства, надежды и гордости.
Страна, чья экономика последние несколько лет производит сплетни, не может быть независимой по определению. Говорить о независимости Молдовы всё равно, что говорить о верёвке в доме повешенного. Независимость — это дорого.
Достоинство впитывают с молоком матери — его не купить и не продать. Зато оно окупается с лихвой.
Складывается впечатление, что Молдова заснула, и кто-то тщательно оберегает её сон, не давая ей проснуться.
Ещё немного, и мы уже не проснёмся никогда", — заключает Влад Филат.