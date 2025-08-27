Республика, чья экономика последние несколько лет производит сплетни, не может быть независимой по определению: Но еще не поздно вспомнить, что Молдова — это страна

Знаете, почему у них ничего не получится? Потому что чувство любви им неведомо. А без любви даже правда — ложь! Опасны не они, а те, которым они заложили наши души. Наперебой крича, что мы независимые и свободные, мы стали убогими. У нас украли прошлое, теперь крадут будущее.