Молдаване в России вышли на пикет с требованием увеличить число участков для голосования

«Нас унизили, нас рассортировали на “своих” избирателей и на неудобных, скажем так. Потому что иначе нельзя это объяснить: на всю Россию два избирательных участка в Москве. Это, конечно, беспредел, по-другому это не скажешь. И в Приднестровье, также на моей малой родине, где проживают около 300 тысяч граждан Молдовы, открывают всего лишь 12 избирательных участков. А три года ранее было около 40. То есть очевидно, что они всеми силами стараются перекрыть людям воздух и дать возможность выбрать свое будущее», — .заявила одна из участников протеста, молдавская певица Ольга Варвус.