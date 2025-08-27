Молдаване в России вышли на пикет с требованием увеличить число участков для голосования

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Проживающие в России граждане Республики Молдова в День независимости страны вышли на пикет у посольства Молдовы в Москве с требованием открыть в РФ больше участков для голосования на молдавских парламентских выборах.
Протестующие скандировали «Дайте нам голосовать!» и держали в руках плакаты с надписями «Спасем Молдову! Нет PAS!», «Имею ПРАВО избирать!», «Нас лишили голоса!».
Участники акции протеста также развернули гигантское полотнище государственного флага Республики Молдова.
«Нас унизили, нас рассортировали на “своих” избирателей и на неудобных, скажем так. Потому что иначе нельзя это объяснить: на всю Россию два избирательных участка в Москве. Это, конечно, беспредел, по-другому это не скажешь. И в Приднестровье, также на моей малой родине, где проживают около 300 тысяч граждан Молдовы, открывают всего лишь 12 избирательных участков. А три года ранее было около 40. То есть очевидно, что они всеми силами стараются перекрыть людям воздух и дать возможность выбрать свое будущее», — .заявила одна из участников протеста, молдавская певица Ольга Варвус.
Напомним, Центризбирком накануне утвердил количество участков для голосования, которые будут открыты за рубежом в день парламентских выборов, 28 сентября.
Для России, где проживает почти полмиллиона граждан Молдовы, предусмотрено всего два участка, оба — в Москве. Для сравнения, такое же количество будет открыто в Израиле и на Украине, где граждан Молдовы гораздо меньше.
Не лучше ситуация и в Приднестровье: там для минимум трехсот тысяч российских граждан будет действовать всего 12 участков, в пять раз меньше, чем в Италии.
Власти Приднестровья обращались к руководству Кишинева с просьбой увеличить количество участков для голосования, но услышаны не были.