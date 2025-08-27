Во Франции больницы готовы принять тысячи раненых, пишет Canard Enchaîné

«По указанию Катрин Вотрен больницы должны быть готовы принимать тысячи раненых солдат в случае широкомасштабного вооруженного конфликта в Европе», — пишет журнал.
По данным издания, в рамках этой инициативы планируется создать медцентры по приему раненых из зон боевых действий. Эти центры должны будут быть расположены вблизи транспортных узлов, чтобы сделать возможной отправку иностранных военных в свои страны.
Готовность системы здравоохранения к масштабному конфликту, в соответствии с этим распоряжением, должна быть обеспечена к марту 2026 года.