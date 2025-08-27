Ричмонд
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 3 сентября проведет прямую линию

Глава региона ждет вопросы от жителей Пермского края.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своих соцсетях сообщили о проведении прямой линии. Глава региона предлагает жителям региона присоединиться к общению в среду, 3 сентября. Вопросы можно направлять уже сейчас.

Вопросы губернатор принимает под постом во «ВКонтакте», чат-боте в Телеграм, а также по тел. +7 (800) 301−42−59. Личные сообщения Дмитрий Махонин ждет также во время прямого эфира в социальных сетях.

Прямая линия с главой региона пройдет на телеканале «Россия 24», на его странице во «ВКонтакте» и телеграм-канале с 19:30.

В июне Дмитрий Махонин стал гостем программы «Первые лица» на радио «Комсомольская правда» (96.6 FM). В прямом эфире он ответил на вопросы ведущих и рассказал о достижениях и перспективах развития региона.