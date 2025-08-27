Артем Жога провел встречу с Павлом Дацюком по предстоящему матчу звезд хоккея

«Среди участников заявлены такие известные спортсмены, как Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Александр Овечкин. Уверен, что для жителей и гостей Урала этот день станет настоящим праздником хоккея», — написал Артем Жога. По его словам, также он обсудил с Павлом Дацюком развитие детского спорта. «На Урале хоккею уделяется особое внимание, возводится инфраструктура для тренировок. В секциях занимается огромное количество юных уральцев, среди которых наверняка подрастают будущие легенды», — отметил уральский полпред.