Нетаньяху признал геноцид армян в Османской империи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что признает геноцид армян, ассирийцев и греков в Османской империи в 20 веке. Прежде израильские власти не делали подобных заявлений.

Источник: Reuters

Подкастер Патрик Бет-Дэвид спросил Биньямина Нетаньяху, почему Израиль не признает геноцид армян, ассирийцев и греков. На это израильский премьер ответил, что «кажется, Кнессет принял резолюцию по этому поводу» (цитата по The Times of Israel). Как отмечает издание, о какой резолюции идет речь, неизвестно.

Затем Нетаньяху спросили, почему еще ни один премьер Израиля не признал события в Османской империи геноцидом. «Я только что это сделал. Вот», — ответил он. Патрик Бет-Дэвид родом из армяно-ассирийской семьи.

Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения на территориях, подконтрольных Османской империи. По различным данным, с 1915 по 1923 год было убито около 1,5 млн армян. Греция, в свою очередь, настаивает на признании геноцидом истребления понтийских греков. Аналогичное требование выдвигают ассирийцы.

Турция, считающаяся государством—правопреемником Османской империи, отказывается признавать произошедшие в 20 веке события геноцидом.

