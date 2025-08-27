Ричмонд
Глава Крыма Аксенов заявил, что регион защищен по всем направлениям

Аксенов заявил о высокой эффективности ПВО Крыма.

Источник: AP 2024

Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что регион защищен по всем направлениям.

По его словам, высокий уровень эффективности системы противовоздушной обороны стал возможен благодаря слаженной работе различных служб, ведомств и силовых структур.

«Спасибо защитникам русского неба за высокий профессионализм, мужество и верность долгу», — подчеркнул Аксенов.

Ранее мы рассказывали: Сергей Аксенов в эфире объяснил, с чем связаны большие очереди у Крымского моста. По его словам, причина в усиленных проверках на досмотровых пунктах. Аксенов отметил, что эти меры являются вынужденными и направлены на обеспечение безопасности.

Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
