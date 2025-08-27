Глава Крыма Аксенов заявил, что регион защищен по всем направлениям

Ранее мы рассказывали: Сергей Аксенов в эфире объяснил, с чем связаны большие очереди у Крымского моста. По его словам, причина в усиленных проверках на досмотровых пунктах. Аксенов отметил, что эти меры являются вынужденными и направлены на обеспечение безопасности.