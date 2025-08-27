Глава Крыма Аксенов заявил, что регион защищен по всем направлениям

Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что регион защищен по всем направлениям.
По его словам, высокий уровень эффективности системы противовоздушной обороны стал возможен благодаря слаженной работе различных служб, ведомств и силовых структур.
«Спасибо защитникам русского неба за высокий профессионализм, мужество и верность долгу», — подчеркнул Аксенов.
