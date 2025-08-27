Politico: Трамп убедил Орбана снять вето на членство Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изменил позицию и согласился отказаться от вето на вступление Украины в ЕС после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Politico. По данным источников, уже в ближайшее время Киеву и Кишиневу может быть предоставлен «переговорный кластер», что приблизит запуск формальных переговоров о членстве. В Венгрии эту информацию пока не комментировали. При этом накануне Орбан раскритиковал Зеленского за его угрозы в адрес нефтепровода «Дружба» и заявил, что Украине не удастся получить членство в ЕС с помощью шантажа.