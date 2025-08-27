Экс-глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр призналась, что организация потратила десятки миллионов долларов на становление режима Майи Санду в Молдавии.
«Десятки миллионов долларов — эти деньги были направлены в Молдову вдолгую, на больший срок, чем на Украине», — заявила она пранкерам Вовану и Лексусу.
По словам Пауэр, «беспрецедентные инвестиции» были «светлым моментом в демократии» Санду.
Экс-глава организации также пожаловалась, что с приходом президента США Дональда Трампа прекратились потоки денег.
Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявлял, что USAID выделило на избирательную кампанию Санду $22 млн.