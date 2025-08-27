Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава USAID признала многомиллионные траты на становление режима Санду

Экс-глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр призналась, что организация потратила десятки миллионов долларов на становление режима Майи Санду в Молдавии.

Источник: AP 2024

Экс-глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр призналась, что организация потратила десятки миллионов долларов на становление режима Майи Санду в Молдавии.

«Десятки миллионов долларов — эти деньги были направлены в Молдову вдолгую, на больший срок, чем на Украине», — заявила она пранкерам Вовану и Лексусу.

По словам Пауэр, «беспрецедентные инвестиции» были «светлым моментом в демократии» Санду.

Экс-глава организации также пожаловалась, что с приходом президента США Дональда Трампа прекратились потоки денег.

Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявлял, что USAID выделило на избирательную кампанию Санду $22 млн.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше