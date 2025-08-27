Минск решительно осуждает действия в Карибском регионе

«Беларусь неизменно выступает за международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком. Вместе с тем считаем недопустимыми бездоказательные и политически мотивированные обвинения в адрес суверенных государств, в частности Боливарианской Республики Венесуэла и ее руководства, в поддержке терроризма и незаконного оборота наркотиков», — говорится в сообщении.