Минск решительно осуждает действия в Карибском регионе

CША заявили о готовности провести военную операцию в Венесуэле, президент боливарианской республики Николас Мадуро объявил в стране мобилизацию.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси решительно осуждает любые агрессивные действия, создающие напряженную обстановку в Карибском бассейне, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее США обвинили Венесуэлу и президента страны Николаса Мадуро в организации наркоторговли. Штаты отправили к берегам боливарианской республики три военных корабля с предположительно четырьмя тысячами морпехов.

«Беларусь неизменно выступает за международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком. Вместе с тем считаем недопустимыми бездоказательные и политически мотивированные обвинения в адрес суверенных государств, в частности Боливарианской Республики Венесуэла и ее руководства, в поддержке терроризма и незаконного оборота наркотиков», — говорится в сообщении.