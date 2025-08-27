Минск решительно осуждает действия в Карибском регионе

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси решительно осуждает любые агрессивные действия, создающие напряженную обстановку в Карибском бассейне, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее США обвинили Венесуэлу и президента страны Николаса Мадуро в организации наркоторговли. Штаты отправили к берегам боливарианской республики три военных корабля с предположительно четырьмя тысячами морпехов.
«Беларусь неизменно выступает за международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком. Вместе с тем считаем недопустимыми бездоказательные и политически мотивированные обвинения в адрес суверенных государств, в частности Боливарианской Республики Венесуэла и ее руководства, в поддержке терроризма и незаконного оборота наркотиков», — говорится в сообщении.