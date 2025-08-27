Бюджет Уфы в этом году увеличился на 1,6 млрд рублей

Как сообщил замглавы столицы, начальник финансового управления Ильдар Имамов, изменения в бюджете связаны с увеличением налоговых и неналоговых доходов, инициативных платежей от населения и спонсоров, а также за счет средств из бюджета республики на финансирование мероприятий и погашения бюджетного кредита за счет собственных средств.
Бюджетные средства в 2025 году направят на обеспечение антитеррористической защищенности школ и детсадов, нанесение дорожной разметки, благоустройство транспортной развязки на улице Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Кроме того, в числе назначений — благоустройство и ремонт тротуаров, устройство сетей наружного освещения, благоустройство Непейцевского дендропарка, ремонт детских и спортивных площадок.
Ожидается, что бюджет на 2026 год увеличится на 660 млн рублей, на 2027 — на 709 млн рублей. Таким образом, расходы на 2025 год составят 47,5 млрд рублей, на 2026 — 45,2 млрд рублей, на 2027 — 43,8 млрд рублей.