Politico узнало, зачем «тяжеловесы» Европы поедут в «крошечную» Молдавию

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц посетят столицу Молдавии Кишинев для участия в праздновании Дня независимости республики 27 августа и поддержки ее проевропейского правительства в преддверии парламентских выборов, пишет Politico. Издание называет страну «крошечной», а планирующих туда приехать политиков — «европейскими тяжеловесами».
Осенью 2024 года Санду с минимальным перевесом голосов выиграла президентские выборы на фоне скандалов, связанных с обвинениями в фальсификации, напоминает газета.
В президентских выборах участвовало рекордное для Молдавии число кандидатов — 11 человек. Во второй тур вышли действующий президент Майя Санду, которая баллотировалась на второй срок, и кандидат от социалистов, бывший прокурор Александр Стояногло. По данным республиканского ЦИК, Санду получила 55,33% голосов избирателей, ее соперник — 44,67%. 9 ноября 2024 ее объявили победителем.
Заставили переживать действующие власти и результаты проводимого в то же время референдума о членстве в ЕС: евроинтеграцию поддержали лишь 50,4% голосовавших граждан против 49,6% ее противников, лояльных России. Оппозиционные партии не признали эти результаты.
Ключевую роль сыграли голоса 250 тыс. молдаван, проживающих за рубежом, в том числе в ЕС, где были открыты более 200 участков. Для сравнения, в России их было всего два.
Визит европейских лидеров «призван помочь Молдавии продолжить путь к членству в Евросоюзе и напомнить избирателям о существовании альтернативы сближению с Россией», отмечает Politico.
По ее данным, еще летом в ЕС рассматривали возможность ускоренного рассмотрения заявки Молдавии путем открытия «переговорного кластера» — первого юридически оформленного шага на пути к присоединению Кишинева к ЕС.
Против ускорения процедуры для Молдавии выступает Украина, которая сама рассчитывает вступить в ЕС как можно быстрее. Членству Киева до недавних пор мешала позиция Венгрия.
Будапешт наложил вето, поскольку, как неоднократно заявлял венгерский премьер Виктор Орбан, у Украины нет «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета». Вдобавок, ее принятие ЕС может привести к «бесконечной войне» в Европе, утверждал политик.
Однако президент США Дональд Трамп заявил, что сумел убедить венгерского премьер-министра Виктора Орбана изменить мнение. Это значит, что «тупиковая ситуация» с присоединением Украины к ЕС может быть преодолена в ближайшее время, полагает Politic.
Как уточнил источник издания в МИД Франции, в Брюсселе считают, что у обеих кандидатур — Кишинева и Киева — есть свои «достоинства» и выбор может быть сделан даже в «ближайшие дни или недели».