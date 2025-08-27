Ричмонд
Bloomberg узнал повестку встречи Уиткоффа с делегацией Украины в США

Уиткофф будет обсуждать с Ермаком и Умеровым гарантии безопасности для Украины, а также возможную встречу Путина и Зеленского, пишет Bloomberg. По словам Трампа, детали гарантий безопасности еще не обсуждались.

Источник: Reuters

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф на этой неделе встретится с украинской делегацией в США, чтобы обсудить возможные гарантии безопасности Киеву. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами.

В состав украинской делегации, по его словам, войдут глава офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

На повестке кроме гарантий безопасности Украине также должна оказаться возможная двусторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, утверждает издание.

Свою встречу с украинскими представителями на этой неделе Уиткофф анонсировал в ночь на 27 августа в интервью Fox News. Он отметил, что переговоры пройдут в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп заявил 25 августа, что детали гарантий безопасности Украине еще не обсуждались. По его словам, европейские страны предоставят Украине «значительные гарантии безопасности, как и должны», так как они географически находятся ближе, в то время как Вашингтон окажет поддержку Европе. Деталей касательно американской помощи он не привел.

The Wall Street Journal писала, что госсекретарь США Марко Рубио возглавит группу советников по национальной безопасности и чиновников НАТО, которая займется разработкой гарантий безопасности для Украины. По словам собеседников издания, гарантии для Киева будут включать четыре компонента — военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и контроль за прекращением боевых действий.

По информации «Суспiльне», в гарантии войдут поставки вооружений, обмен разведданными, финансовая поддержка армии и обучение ВСУ.

Москва не против обсуждения гарантий безопасности Украине. Однако они не должны включать иностранную военную интервенцию на часть украинской территории, которую предлагает Европа, говорил глава российского МИДа Сергей Лавров.

