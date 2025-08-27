К предпринимателям Казахстана обратились с важным предупреждением

По данным комитета, недобросовестные лица создали поддельный сайт с похожим доменным именем (eoknogov.kz), где распространяются фиктивные сертификаты и декларации соответствия с QR-кодами.
«Указанные ресурсы не имеют отношения к официальным государственным системам и вводят граждан и бизнес в заблуждение. В связи с этим обращаем внимание всех предпринимателей и потребителей на необходимость проявлять особую бдительность при проверке документов и использования государственных онлайн-сервисов. Достоверные сведения о сертификатах и декларациях соответствия размещаются исключительно на официальном ресурсе: eokno.gov.kz, techreg.gov.kz», — говорится в обращении, распространенном 27 августа 2025 года.
Также гражданам и предпринимателям комитет настоятельно рекомендует быть бдительными и проверять информацию только через официальные источники, и при малейших сомнениях следует воздержаться от использования сомнительных сайтов и документов.
«В соответствии с действующим законодательством, сертификаты и декларации о соответствии вправе оформлять и выдавать аккредитованные органы по подтверждению соответствия. Актуальная информация о субъектах аккредитации размещена на сайте: nca.kz».Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК.