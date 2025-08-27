Ричмонд
В Госдуме назвали главную помеху в переговорах с Украиной

Причиной задержки нового этапа переговоров по мирному урегулированию является президент Украины Владимир Зеленский, который оставляет за собой монопольное право на обсуждение территориальных вопросов. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа, отметив, что позиции Москвы и Киева кардинально различаются.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы, в частности, слышим заявления Зеленского о территориях, в том числе о Крыме, что, конечно, абсурдно. И в такой обстановке очень сложно работать. Кроме того, украинский президент оставил только за собой возможность вести территориальные переговоры. Так что во многом проведение нового раунда тормозит сам Зеленский», — указал парламентарий.

Чепа отметил, что вопрос гарантий безопасности остается актуальным, и подчеркнул необходимость учета интересов России при их формировании. Он добавил, что, хотя европейцы имеют собственное видение, они не понимают, что гарантии безопасности для Украины, России и Европы в целом должны быть едиными. Политик заключил, что именно такие условия в итоге должны быть выработаны.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что дата и место встречи переговорных групп России и Украины по урегулированию конфликта еще не определены. При этом представитель Кремля подтвердил настрой Москвы на поиск дипломатического решения.

