В Госдуме назвали главную помеху в переговорах с Украиной

«Мы, в частности, слышим заявления Зеленского о территориях, в том числе о Крыме, что, конечно, абсурдно. И в такой обстановке очень сложно работать. Кроме того, украинский президент оставил только за собой возможность вести территориальные переговоры. Так что во многом проведение нового раунда тормозит сам Зеленский», — указал парламентарий.