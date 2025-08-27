Ричмонд
Трамп призвал привлечь Сороса к уголовной ответственности

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности «за поддержку насильственных акций» в Соединенных Штатах венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына.

«Джордж Сорос и его чудесный сын — левак-радикал — должны быть обвинены в рамках закона RICO из-за их поддержки насильственных протестов по всем Соединенным Штатам», — подчеркнул он.

Трамп подчеркнул, что больше нельзя позволять «чокнутым разрывать на части Америку, не давать им продохнуть и быть свободными».

«Сорос и его группа психопатов стали причиной огромного ущерба нашей стране», —заявил президент.

Глава Белого дома призвал друзей миллиардера с западного побережья быть осторожными, поскольку правительство США «наблюдает».

Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации. Его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в некоторых государствах. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли провести на Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и «Евромайдан» в 2013-м. Другие страны обвиняли его во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.

Протесты против действий Трампа

В середине августа президент США Дональд Трамп объявил о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне:

  • местная полиция переходит под прямой контроль федерального правительства;
  • в столицу направили войска Нацгвардии;
  • туда также могут послать Вооруженные силы, если появится необходимость.

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, нацгвардейцы будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и пробудут там столько времени, сколько потребует глава государства.

В ответ на меры президента жители города регулярно выходят на стихийные протесты.

