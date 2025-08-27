Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации. Его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в некоторых государствах. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли провести на Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и «Евромайдан» в 2013-м. Другие страны обвиняли его во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.