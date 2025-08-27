Эксперт раскрыл, что стоит за угрозами Трампа в адрес Украины

Ранее глава США заявил, что в случае, если Киев не изменит позицию в отношении России и не начнет прилагать усилия к разрешению кризиса, то Белый дом будет вынужден применить рестрикции. Дональд Трамп добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский ответственен за возникновение конфликта, поэтому обязан приложить усилия для его прекращения.
По мнению Юрия Светова, вряд ли пока можно говорить о том, что Вашингтон способен наказывать Украину. Пока Киев получает только финансовую и военную поддержку. Политолог напомнил, что в сентябре США отправят в помощь ВСУ более трех тысяч ракет. Собеседник «Инфо 24» уверен, что угрозы Трампа не будут реализованы в реальной жизни.
«Трамп просто сотрясает воздух. Накануне он хамски прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о нелегитимности Зеленского, назвав их “чушью”. Должны ли мы на это реагировать? Конечно же нет, точно так же, как и на его заявление о санкциях против Украины. Всё это пустая болтовня», — объяснил эксперт.
Он добавил, что действия Трампа, в отличие от его слов, демонстрируют намерение не останавливать поставки вооружения Киеву, тем более сейчас за это платят союзники США по НАТО из Европы. По словам Светова, американский президент заявляет о своем стремлении к миру, но реальность свидетельствует о его заинтересованности в военных действиях.
Эксперт считает, что двусторонние переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского, проведения которых требует Трамп, на самом деле не будут результативными, так как цель украинского лидера — не заключить мир, а получить пиар-эффект. По мнению Светова, Зеленский способен устроить скандал на встрече с российским коллегой, как уже устроил в Белом доме. Политолог добавил, что правовой статус украинского лидера ставит под сомнение легитимность документов, которые он подпишет.
«Придет следующий президент Украины и скажет: “Я эти документы не подписывал, поэтому они меня ни к чему не обязывают”», — уточнил Светов.
Напомним, во время недавнего выступления перед прессой Дональд Трамп высмеял Киев. Он обратил внимание на то, что Украина считает, что может победить Россию, которая в 15 раз крупнее.
Украинские власти демонстрируют свое стремление к заключению мира — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал, что в конце августа в Нью-Йорке состоятся переговоры представителей Белого дома и украинской делегации по урегулированию украинского кризиса.