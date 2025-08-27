«Президент Молдавии Майя Санду назвала визит европейских лидеров “демонстрацией поддержки” для бывшей советской республики на фоне, как заявляет правительство, вмешательства России», — говорится в материале.
В статье уточняется, что лидеры ЕС встретятся с Санду, чтобы отпраздновать 34-й день независимости Молдавии.
Ранее в посольстве России в Брюсселе заявили, что визит глав МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в Кишинёв демонстрирует попытки ЕС стремительно украинизировать Молдавию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем заявила о беспрецедентном давлении молдавских властей на оппозицию в преддверии парламентских выборов в Молдавии.