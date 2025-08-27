Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

France24: Макрон, Мерц и Туск приедут в Молдавию поддержать Санду

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск прибудут в Молдавию, чтобы поддержать режим Майи Санду на фоне заявлений правительства о якобы вмешательстве России в предстоящие парламентские выборы, пишет France24.

Источник: AP 2024

«Президент Молдавии Майя Санду назвала визит европейских лидеров “демонстрацией поддержки” для бывшей советской республики на фоне, как заявляет правительство, вмешательства России», — говорится в материале.

В статье уточняется, что лидеры ЕС встретятся с Санду, чтобы отпраздновать 34-й день независимости Молдавии.

Ранее в посольстве России в Брюсселе заявили, что визит глав МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в Кишинёв демонстрирует попытки ЕС стремительно украинизировать Молдавию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем заявила о беспрецедентном давлении молдавских властей на оппозицию в преддверии парламентских выборов в Молдавии.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше