Гуцул призвала Молдавию продолжать путь к подлинной независимости

КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которую молдавские власти приговорили к семи годам тюрьмы, заявила, что Молдавия должна продолжить путь к подлинной независимости, когда каждого гражданина вне зависимости от его национальности и языка общения уважают и не преследуют за убеждения.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате.
«Мы должны продолжить путь к подлинной независимости, к такой стране, где каждого гражданина вне зависимости от его национальности и языка общения уважают, где не преследуют за убеждения, где свобода слова и права человека являются не лозунгом, а реальной основой государственной жизни», — говорится в обращении Гуцул по случаю Дня независимости республики, опубликованном в Telegram-канале исполнительного комитета автономии.
По ее словам, гагаузский народ вносит свой вклад в укрепление независимости Молдавии. «Мы платим налоги, соблюдаем законы, служим в армии, отстаиваем государственные интересы нашей общей страны на международных площадках. Мы имеем все основания требовать соблюдения наших законных, предусмотренных конституцией и изначальным законом о статусе Гагаузии полномочий и прав», — подчеркивается в обращении.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.