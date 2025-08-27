Ричмонд
В Германии появится Совет нацбезопасности

Правительство Германии решило создать Совет нацбезопасности, возглавлять его будет канцлер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз кабинета министров ФРГ.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Кабинет министров решил создать Совет национальной безопасности под председательством канцлера. Это позволит более эффективно аккумулировать и использовать опыт и знания в сфере обеспечения безопасности», — цитирует «Интерфакс» немецких чиновников.

Функцией нового органа власти станет взаимодействие между государственными ведомствами и интеграция их наработок в области защиты национальных интересов. Главным образом — объединение усилий в сфере внешней и внутренней, экономической и информационной безопасности.

На Совет возлагается выполнение трех ключевых функций: принятие решений в области национальной безопасности, оперативное реагирование и стратегическое планирование на среднесрочную и долгосрочную перспективу с разработкой сценариев действий, а также обеспечение «устойчивости» Германии, в том числе путем проведения учений для отработки реагирования в кризисных ситуациях.

Членами Совета станут руководители ключевых министерств: обороны, иностранных дел, МВД, экономики, энергетики и юстиции. Также предусмотрено подключение к работе экспертов из федеральных земель Германии, Евросоюза, НАТО, международных организаций, спецслужб, аналитических и научных учреждений.

