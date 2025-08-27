В Германии появится Совет нацбезопасности

На Совет возлагается выполнение трех ключевых функций: принятие решений в области национальной безопасности, оперативное реагирование и стратегическое планирование на среднесрочную и долгосрочную перспективу с разработкой сценариев действий, а также обеспечение «устойчивости» Германии, в том числе путем проведения учений для отработки реагирования в кризисных ситуациях.