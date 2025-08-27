В Германии появится Совет нацбезопасности

«Кабинет министров решил создать Совет национальной безопасности под председательством канцлера. Это позволит более эффективно аккумулировать и использовать опыт и знания в сфере обеспечения безопасности», — цитирует «Интерфакс» немецких чиновников.
Функцией нового органа власти станет взаимодействие между государственными ведомствами и интеграция их наработок в области защиты национальных интересов. Главным образом — объединение усилий в сфере внешней и внутренней, экономической и информационной безопасности.
На Совет возлагается выполнение трех ключевых функций: принятие решений в области национальной безопасности, оперативное реагирование и стратегическое планирование на среднесрочную и долгосрочную перспективу с разработкой сценариев действий, а также обеспечение «устойчивости» Германии, в том числе путем проведения учений для отработки реагирования в кризисных ситуациях.