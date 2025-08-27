В Китае назвали призыв Трампа к ядерному разоружению неразумным

Комментарий Го Цзякуня является ответом на выступление американского президента Дональда Трампа. Глава США 25 августа сказал, что Россия способна сократить свои ядерные запасы. Он уточнил, что в денуклеаризации также может принять участие Китай. Политик добавил, что Москва и Вашингтон уже ведут консультации по этому вопросу, и Белый дом надеется, что к инициативе по разоружению присоединится КНР.