В Китае назвали призыв Трампа к ядерному разоружению неразумным

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что ядерный потенциал КНР нельзя сравнить с ядерным запасом США, пишут «Ведомости». Он добавил, что государства реализуют разную ядерную политику, кроме того, условия стратегической безопасности у США и Китая — различные.
Цзякунь отметил, что КНР никогда не наращивала запасы ядерноых боеголовок, чтобы одержать вверх в гонке вооружений с другими странами. «Ядерная мощь и политика Китая представляют собой важный вклад в дело мира во всем мире», — приводит его слова Global Times.
Представитель МИД Китая заявил, что сокращение ядерных запасов — цель для стран, которые обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами. Именно они должны демонстрировать пример другим государствам, реализуя политику разоружения.
Комментарий Го Цзякуня является ответом на выступление американского президента Дональда Трампа. Глава США 25 августа сказал, что Россия способна сократить свои ядерные запасы. Он уточнил, что в денуклеаризации также может принять участие Китай. Политик добавил, что Москва и Вашингтон уже ведут консультации по этому вопросу, и Белый дом надеется, что к инициативе по разоружению присоединится КНР.