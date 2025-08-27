Вольфович: цели учений «Запад-2025» — защита Союзного государства

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович во время посещения предприятий в Оршанском районе напомнил, что характер учений «Запад-2025» носит исключительно оборонительные цели. Об этом сообщает БелТА.
«Такие учения проходят раз в два года. Цели учений совсем не наступательные. На территории наших соседних государств проводятся учения исключительно с наступательными целями. Для наших учений поставлена исключительно оборонительная цель — защита Союзного государства», — подчеркнул Вольфович.
Госсекретарь также обратил внимание на то, что, стремясь к деэскалации, Беларусь перенесла районы проведения учений вглубь страны, отказавшись от использования полигонов в приграничных Брестской и Гродненской областях.
«А наши соседи, в ответ на нашу доброжелательную риторику, развернули группировку войск для проведения учений на полигонах вблизи нашей границы. Так, сегодня более одной тысячи человек находится на полигоне Пабраде, в 15 км от нашей границы. Как нам на это реагировать?», — сказал госсекретарь Совбеза, обратив внимание на то, что помимо живой силы противника была передислоцирована и дополнительная часть авиации на аэродромы Польши и стран Прибалтики, и сейчас близ границ Беларуси находится свыше 148 самолетов. Кроме того, проводятся и другие мероприятия, которые, по всей вероятности, нацелены на то, чтобы Беларусь предприняла какие-то меры.
«Но мы разумные люди, мы никого провоцировать не будем, отслеживаем и готовы дать существенный отпор недоброжелателям, если они вдруг посмеют покуситься на нашу территорию. Свою землю мы никому не отдадим, мы ее будем защищать до последнего вздоха, как защищали ее наши предки», — сказал Александр Вольфович.
Также Вольфович прокомментировал учения ОДКБ, отметив, что они, как и «Запад-2025», не несут угрозы для других стран. Ведь это тоже плановые учения, которые проходят по очереди на территории стран ОДКБ. И они направлены на поддержание правопорядка и безопасности в странах-участницах организации. Кроме того, в целях снятия напряжения они также проводятся на полигоне Лосвидо, который находится в глубине Беларуси.
Ранее министр обороны Хренин сказал, что на предстоящих в Беларуси учениях будет отработано планирование применения ядерного оружия и «Орешника».
