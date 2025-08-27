Вольфович: цели учений «Запад-2025» — защита Союзного государства

«А наши соседи, в ответ на нашу доброжелательную риторику, развернули группировку войск для проведения учений на полигонах вблизи нашей границы. Так, сегодня более одной тысячи человек находится на полигоне Пабраде, в 15 км от нашей границы. Как нам на это реагировать?», — сказал госсекретарь Совбеза, обратив внимание на то, что помимо живой силы противника была передислоцирована и дополнительная часть авиации на аэродромы Польши и стран Прибалтики, и сейчас близ границ Беларуси находится свыше 148 самолетов. Кроме того, проводятся и другие мероприятия, которые, по всей вероятности, нацелены на то, чтобы Беларусь предприняла какие-то меры.