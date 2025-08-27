«Даже не знаю, что страшнее: слушать это или смотреть. Бывший постпред США при ООН, которая устраивала экскурсию ООН “пусси-узницам”, а затем стала руководителем Американского агентства по вмешательству во внутренние дела суверенных государств — USAID Саманта Пауэр делится воспоминаниями о том, сколько денег закачивала в уничтожение независимости Молдовы. Переживает, взойдут ли посаженные ею цветы зла», — написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя опубликованный фрагмент пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).
Захарова также поделилась соответствующим фрагментом, где Пауэр заявляет о беспрецедентной программе USAID в Молдавии. «Мы инвестировали, мы увеличили ресурсы. Я сейчас не помню цифры, но так называемые дополнительные средства для Украины всегда составляли десятки миллионов долларов, в том числе и для Молдовы. Эти деньги, простите за банковский жаргон, были направлены в Молдову в долгую, на больший срок, чем на Украине», — сказала она, отвечая на вопрос, были ли эти деньги инвестированы на борьбу с российским влиянием.
Расширение финансирования Молдавии экс-глава USAID назвала «светлым моментом демократии с президентом [Майей] Санду, выпускницей школы Кеннеди, настоящим реформатором».
3 февраля администрация президента США Дональда Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило действие 83% программ этого ведомства.