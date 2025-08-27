Ричмонд
Петр Банников планирует покинуть пост замгубернатора Нижегородской области

Как выяснил «Ъ-Приволжье», заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников планирует покинуть свой пост по собственному желанию.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников планирует покинуть свой пост по собственному желанию. Региональное законодательное собрание 28 августа рассмотрит вопрос о награждении господина Банникова орденом Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III степени.

Наградить его предлагается в исключительном порядке за многолетний добросовестный труд, большой вклад в реализацию полномочий правительства Нижегородской области в сфере обеспечения общественной, экономической и информационной безопасности.

В правительстве Нижегородской области Петр Банников с должности помощника губернатора в 2021 году. В разные годы занимал посты исполняющего обязанности заместителя губернатора и заместителя губернатора. Под контролем Петра Банникова проходили взаимодействие областного правительства с силовыми структурами и работа по организации помощи военным, принимающим участие в СВО.