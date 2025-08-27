Петр Банников планирует покинуть пост замгубернатора Нижегородской области

В правительстве Нижегородской области Петр Банников с должности помощника губернатора в 2021 году. В разные годы занимал посты исполняющего обязанности заместителя губернатора и заместителя губернатора. Под контролем Петра Банникова проходили взаимодействие областного правительства с силовыми структурами и работа по организации помощи военным, принимающим участие в СВО.