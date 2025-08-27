Наследный принц Саудовской Аравии получил письмо от Путина

19 августа Владимир Путин провел телефонный разговор с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Российский президент проинформировал наследного принца о результатах недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждались вопросы, связанные с развитием отношений между Россией и Саудовской Аравией в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах. Стороны высоко оценили сотрудничество в рамках ОПЕК+.