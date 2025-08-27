Пентагон: Трамп хотел бы заключить новое соглашение на смену ДСНВ

При этом Джебара констатировал, что, после того как уйдут в прошлое количественные ограничения, налагаемые ДСНВ на Москву и Вашингтон, Пентагон будет готов при наличии соответствующего решения Трампа увеличить число развернутых ядерных боезарядов. Однако, отметил генерал-лейтенант, события могут и не развиваться по такому сценарию. «Президент может выбрать сохранение наших чисел на нынешних уровнях. Или он может изменить эти числа. Мы тренируемся и готовы увеличить эти числа, если будет такой приказ. Если же нет, то мы этого не сделаем. Все настолько просто», — подчеркнул замначштаба ВВС на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла.