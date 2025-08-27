Ричмонд
Сохранятся ли в Калининграде привычные вывески: в мэрии рассказали о грядущих переменах

Новшества связаны с принятым законом о защите русского языка.

Источник: Клопс.ru

С 1 марта 2026 года изменятся правила использования иностранных слов в рекламе и на вывесках, но владельцев не обяжут менять названия ресторанов и магазинов. Об этом «Клопс» сообщили в администрации Калининграда.

Проверок со стороны города сейчас не планируется. Следить за исполнением закона будет Федеральная антимонопольная служба.

«Таким образом хотят исключить практику, когда граждан информируют с помощью иностранных слов open, sale, coffee, fresh и прочими вместо русских, — объяснили в администрации. — Нужно соблюдать правила современного русского литературного языка из нормативных словарей и справочников».

Если предприниматель решит добавить иностранный язык, текст на русском должен быть основным, а перевод — идентичным по смыслу, цвету и размеру шрифта. Исключение сделали только для брендов и товарных знаков — их менять не нужно.

Новое требование коснётся и названий жилых комплексов. Если застройщик планирует использовать иноязычное название в рекламе для привлечения покупателей, оно должно быть написано только кириллицей. Названия объектов, введённых в эксплуатацию до вступления поправок в силу, менять не придётся.

Закон о защите прав потребителей дополнят статьёй об информации, предназначенной для публичного ознакомления. К ней отнесут нерекламные сведения, которые бизнес размещает в общедоступных местах, например, вывески, указатели, таблички. Правило касается торговли и бытового обслуживания.

24 июня Владимир Путин подписал закон о защите русского языка. Документ предусматривает размещение вывесок и надписей без иностранных слов.