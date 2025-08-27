Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассекречены архивные документы о Токаеве

В Британском национальном архиве стали доступны документы, где упоминается президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ.

Источник: соцсети

Фрагменты этих документов опубликовал на своей странице в Facebook* азербайджанский историк Джемиль Гасанли.

«В 1994 году, когда он был назначен министром иностранных дел Казахстана, британский МИД подготовил о нем очень интересные справки и оценил его как хорошо подготовленного кадра. Прогнозы англичан оправдались — сегодня Токаев выгодно отличается от коррумпированных и авторитарных диктаторов постсоветского пространства, которые не считаютcя со своими народами», — написал он.

В рассекреченных материалах также говорится, что Токаев активно посещал США, Канаду и другие страны, налаживал контакты и предлагал создавать свободные экономические зоны на границе с Китаем.

Напомним, ранее пресс-служба президента делилась архивным снимком Токаева, сделанным в 1989 году. В кадре президент Казахстана стоит перед вертолетом на взлетно-посадочном поле.

В том же году публиковалось фото 17-летнего Касым-Жомарта Токаева. В том возрасте он учился на 1 курсе МГИМО.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.