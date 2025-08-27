Рассекречены архивные документы о Токаеве

«В 1994 году, когда он был назначен министром иностранных дел Казахстана, британский МИД подготовил о нем очень интересные справки и оценил его как хорошо подготовленного кадра. Прогнозы англичан оправдались — сегодня Токаев выгодно отличается от коррумпированных и авторитарных диктаторов постсоветского пространства, которые не считаютcя со своими народами», — написал он.