Рютте заявил о подготовке России и КНР к конфронтации с ЕС

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия и Китай укрепляют армии для «долгосрочной конфронтации и соперничества» с Европой. По его словам, за последнее время оборонные производства двух стран выпустили военную технику «в невероятных масштабах».

Источник: AP 2024

«И не только для того, чтобы демонстрировать их на больших парадах в Москве и Пекине, а чтобы закреплять сферы влияния, проецировать силу и подрывать международный порядок, основанный на правилах», — сказал Рютте на церемонии открытия завода Rheinmetall в населенном пункте Унтерлюс. Трансляция велась на YouTube-канале Sky News.

Рютте заявил, что в 2025 году Россия выпустит сотни ракет «Искандер», 1,5 тыс. единиц боевой техники, 3 тыс. бронемашин. Китай, по его словам, на данный момент имеет крупнейший в мире военно-морской флот.

В марте этого года Марк Рютте заявлял, что страны НАТО отстают от России и Китая по объему производства оружия. Тогда он призвал страны Европы и США производить больше оружия, чтобы сравняться с результатами российских и китайских предприятий.

В рамках стратегии по увеличению военной мощности компания Rheinmetall открыла в Германии самый большой в Европе завод по производству боеприпасов. Предприятие сможет производить до 350 тыс. единиц боеприпасов в год, максимальной производительности планируется достигнуть в 2027 году.

