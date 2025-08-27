Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санду заявила, что альтернативы ЕС для Молдавии нет

«Тяжеловесы Европы», как обозначило приехавших в Молдавию лидеров Politico, выразили поддержку европейскому пути страны. Санду отметила, что «Европа означает свободу и мир».

Источник: AP 2024

Молдавия не видит альтернативы европейскому пути, заявила президент Майя Санду на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они прибыли в страну в день празднования ее независимости.

«Я хотела бы со всей ясностью заявить, что альтернативы Европе не существует. Без Европейского союза Молдавия останется в прошлом. Мы ощущаем это при каждой бомбе, сброшенной на соседнюю страну. Эта война России против Украины ежедневно показывает, что Европа означает свободу и мир», — сказала Санду, передает корреспондент РБК.

Макрон также подчеркнул, что для Кишинева «европейская интеграция — это однозначный выбор в пользу мира и закона». «Европейский союз — это ни в коем случае не Советский Союз. Наученные трагедиями прошлого века, наши народы выбрали путь мира», — сказал он и отметил, что ЕС, «в отличие от России, никому не угрожает».

В подобном ключе высказался и Мерц. «Мы празднуем то, что народ Молдавии и страна Молдавия реализовали свое право на самоопределение и встали на путь в Европейский союз, двери которого открыты», — отметил канцлер. Он также предостерег от возвращения Молдавии «в сферу влияния России».

Туск предположил, что Молдавия сделает Европу сильнее. «Ваша стойкость, ваша преданность ценностям и ваш голос сделают союз богаче. Проще говоря, без независимой и безопасной Молдавии не будет безопасной Европы», — указал он.

В прошлом году в Молдавии прошел референдум, на который был вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?» Выступающих за евроинтеграцию оказалось больше, но всего на 0,7% (50,35 против 49,65%).

Кроме того, в республике прошли и президентские выборы. Санду переизбралась на второй срок с 55%, обойдя оппонента Александра Стояногло (44%), выступавшего за улучшение отношений с Россией.

Москва отмечала, что считает суверенным делом Молдавии вступление в Евросоюз.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше