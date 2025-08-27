Санду заявила, что альтернативы ЕС для Молдавии нет

Молдавия не видит альтернативы европейскому пути, заявила президент Майя Санду на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они прибыли в страну в день празднования ее независимости.
«Я хотела бы со всей ясностью заявить, что альтернативы Европе не существует. Без Европейского союза Молдавия останется в прошлом. Мы ощущаем это при каждой бомбе, сброшенной на соседнюю страну. Эта война России против Украины ежедневно показывает, что Европа означает свободу и мир», — сказала Санду, передает корреспондент РБК.
Макрон также подчеркнул, что для Кишинева «европейская интеграция — это однозначный выбор в пользу мира и закона». «Европейский союз — это ни в коем случае не Советский Союз. Наученные трагедиями прошлого века, наши народы выбрали путь мира», — сказал он и отметил, что ЕС, «в отличие от России, никому не угрожает».
В подобном ключе высказался и Мерц. «Мы празднуем то, что народ Молдавии и страна Молдавия реализовали свое право на самоопределение и встали на путь в Европейский союз, двери которого открыты», — отметил канцлер. Он также предостерег от возвращения Молдавии «в сферу влияния России».
Туск предположил, что Молдавия сделает Европу сильнее. «Ваша стойкость, ваша преданность ценностям и ваш голос сделают союз богаче. Проще говоря, без независимой и безопасной Молдавии не будет безопасной Европы», — указал он.
В прошлом году в Молдавии прошел референдум, на который был вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?» Выступающих за евроинтеграцию оказалось больше, но всего на 0,7% (50,35 против 49,65%).
Кроме того, в республике прошли и президентские выборы. Санду переизбралась на второй срок с 55%, обойдя оппонента Александра Стояногло (44%), выступавшего за улучшение отношений с Россией.
Москва отмечала, что считает суверенным делом Молдавии вступление в Евросоюз.