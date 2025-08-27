«Молдова попала на карту мира», «Евросоюз, к которому Молдова надеется присоединиться, — это союз процветания»: Какие заявления сделали европейские лидеры и Санду в Кишиневе

«Эта война [на Украине] должна закончиться. Как и вы, мы хотим, чтобы орудия в Украине молчали. И лучше всего, чтобы немедленно. Но не любой ценой. Мы не хотим капитуляции Украины. Такая капитуляция лишь даст время России и его Путин использует для подготовки следующей войны. Для Москвы 27 августа — не праздник. И никоим образом не праздник свободы».