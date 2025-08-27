Что заявили европейские чиновники и лидер правящей партии на встрече в Кишиневе.
Майя Санду, президентка Молдовы:
«Молдова попала на карту мира. Это не был лёгкий путь, но сегодня мы проходим его вместе с союзниками, которые рядом с нами. Сегодня мы празднуем свободную страну, уважаемую за честных и трудолюбивых людей, за сладкие фрукты, высококачественные вина и гостеприимные населённые пункты».
Эммануэль Макрон, президент Франции:
«В отличие от России Евросоюз никому не угрожает, он уважает суверенитет каждого, это союз, где каждый решает свободно и суверенно и это соблюдается. Это союз процветания и мира. Евросоюз — это не Советский Союз. Знаем трагедии прошлого века и Евросоюз, к которому Молдова надеется присоединиться, это сообщество ценностей, разделяющего идеалы демократии, человеческого достоинства».
Дональд Туск, премьер Польши:
«В Европе известно ваше культурное наследие, ваши музыкальные традиции, молдавские танцы. Это уникальные ценности, эти ценности нужны, как европейская сила».
Фридрих Мерц, канцлер Германии:
«Эта война [на Украине] должна закончиться. Как и вы, мы хотим, чтобы орудия в Украине молчали. И лучше всего, чтобы немедленно. Но не любой ценой. Мы не хотим капитуляции Украины. Такая капитуляция лишь даст время России и его Путин использует для подготовки следующей войны. Для Москвы 27 августа — не праздник. И никоим образом не праздник свободы».
Есть ощущение, что оставленные Алайбой в молдавских кабинетах запасы вдохновения оказались куда объёмнее, чем все предполагали.
КСТАТИ.
Журналист Дмитрий Чубашенко заметил (впрочем, все это заметили):
На пресс-конференции с президентом Франции, федеральным канцлером Германии и премьер-министром Польши Майя Санду выглядела по-настоящему счастливой. Это не с какими-то молдаванами общаться.
ИТОГИ.
В сухом остатке: с чем Мерц, Макрон и Туск приехали в Кишинев, подводит итоги rusputnikmd_2.
Единственная цель этого визита — предвыборная поддержка Майи Санду.
Ничего конкретного ни один из европейских лидеров, прибывших в Кишинев, на пресс-конференции не сказал. Никакого другого смысла, кроме электорального, в этом визите нет.
Из всех троих только канцлер ФРГ Мерц произнес нечто по теме вопроса о вступлении Молдовы в ЕС. Конкретики, впрочем, не было и в его заявлениях — только пообещал, что в ЕС «сделают все, чтобы предоставить все возможности для начала переговоров».
Однако непонятно, что еще такого может сделать ЕС для «предоставления возможностей для начала переговоров», чего не было сделано до сих пор.
Макрон произнес пафосную и пустую речь о свободе и демократии.
Туск вообще не нашел, о чем рассказать, кроме как о молдавских танцах, которые — судя по его словам — и приведут Молдову в ЕС.
Это все. Никаких других смыслов в заявлениях целых трех лидеров крупных стран ЕС рассмотреть не удается.