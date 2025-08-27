В католической школе Миннеаполиса произошла стрельба, есть погибшие

В городе Миннеаполис (штат Миннесота) произошла стрельба в католической школе, сообщил губернатор штата Тим Уолц. Об этом информирует ТАСС.
По данным ABC News, в результате стрельбы погибли как минимум два человека, более 10 получили ранения.
На месте происшествия работают сотрудники ФБР. Городские власти сообщили, что стрелявший был «обезврежен», в связи с чем угрозы для населения нет. По информации источников, стрелявший, предположительно, покончил с собой.
Отмечается, что в католической школе учатся дети с дошкольного возраста и до восьмого класса.
