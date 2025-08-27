Ричмонд
США отстают от России в разработке беспилотников, пишут СМИ

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. США отстают от России и Украины в вопросах разработки и применения беспилотников, пишет газета Politico со ссылкой на экспертов.

Источник: РИА Новости

«Американские военные не близки к разработке, а тем более к развертыванию, невообразимого арсенала современных беспилотников, освоенных украинцами и россиянами», — говорится в материале издания.

Газета отмечает, что речь идет, в частности, о БПЛА-камикадзе, наземных БПЛА, а также более крупных БПЛА, способных перебрасывать более мелкие дроны за линию фронта.

«Мы очень, очень отстаем», — заявила изданию директор оборонной программы аналитического Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.

По ее словам, проблема с принятием дронов на вооружение заключается в том, что у США нет дешевых или качественных вариантов. Кроме того, она добавила, что в стране нет промышленной базы для производства такого рода беспилотников.

В мае газета Wall Street Journal писала, что армия США планирует значительно нарастить применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснастив каждую дивизию тысячей единиц данной техники. Согласно публикации, нововведения планируется внедрить в рамках крупного пересмотра американских вооруженных сил, который может обойтись США в 36 миллиардов долларов в следующие пять лет.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше