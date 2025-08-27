Депутат Затулин: президент Азербайджана Алиев сделал выпад против России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней начала СВО, назвав свою позицию «однозначной». Кроме того, он прокомментировал целый ряд других «узких мест» в отношениях Баку и Москвы — от катастрофы азербайджанского авиалайнера в конце прошлого года до арестов членов азербайджанской диаспоры на территории РФ. Вхождение Азербайджана в состав СССР он назвал «оккупацией». В Госдуме уже отреагировали на заявление Алиева: депутат Константин Затулин назвал их «прямым выпадом в адрес России».
Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Украины, заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya из Саудовской Аравии.
«Мы с первых дней российского вторжения на Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать», — сказал Алиев.
В интервью Алиев также заявил, что у Азербайджана накопилось немало вопросов к России. Прежде всего, речь идет о катастрофе самолета компании «Азербайджанские авиалинии» в конце декабря 2024 года.
«Поражение российскими силами азербайджанского гражданского самолета и реакция российских официальных лиц на инцидент вызывают в Азербайджане огромное разочарование и недовольство», — сказал Алиев.
По его мнению, катастрофа не произошла бы, если б российские власти вовремя объявили особый режим «Ковер» и закрыли небо на этом участке для полетов гражданской авиации.
«За две недели до катастрофы то же самое произошло с нашим воздушным судном, которое летело в тот же российский город. Пилоты получили сигнал и развернулись обратно», — сказал Алиев.
В интервью Алиев признал, что сигнал об опасности был все же подан, но заявил, что это произошло «уже после того, как самолет был подбит» — для того, чтобы «ввести в заблуждение тех, кто будет проводить расследование».
~Президент Азербайджана назвал инцидент «трагической ошибкой» и прямо заявил, что самолет «был поврежден российской системой противовоздушной обороны».~ Об этом, по его словам, свидетельствует то, что «весь фюзеляж был изрешечен осколками».
Алиев вспомнил другое схожее событие — когда во время Карабахского конфликта Азербайджан непреднамеренно сбил российский вертолет. После этого, по его словам, Баку признал свою вину и выплатил компенсации семьям погибших и Министерству обороны РФ.
«Необоснованные нападения».
Алиев также выразил недовольство «необоснованными нападениями на азербайджанцев в России».
«Два человека были подвергнуты пыткам и убиты. А в поступившей затем официальной информации говорилось, что они умерли от сердечного приступа», — сказал он.
По его словам, «даже если они совершили преступление 20 лет назад», обращаться с ними подобным образом было нельзя. «Что это за отношение? Среди них были граждане Азербайджана и граждане России азербайджанского происхождения. Это был беспрецедентный акт против нашего народа», — заявил Алиев.
При этом президент Азербайджана не считает себя ответственным за обострение отношений с РФ.
«Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией и никогда не потерпит проявлений агрессии или неуважения», — заявил Алиев, добавив, что Баку «отвечает конструктивно и законно».
Наверное президент Азербайджана имел ввиду недавние события, когда несколько граждан РФ были задержаны в Азербайджане.
Оккупация Азербайджана со стороны СССР.
Также в интервью телеканалу Al Arabiya президент Азербайджана обвинил СССР в оккупации его страны.
«После распада Российской империи в 1917 году была образована Азербайджанская Демократическая Республика. Это была первая демократическая республика в мусульманском мире, основанная в мае 1918 года. Она просуществовала до апреля 1920 года, когда российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну», — сказал Ильхам Алиев.
Реакция в России.
Назвав украинский конфликт вторжением России, президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал выпад против России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Константин Затулин.
Депутат напомнил, что здесь Алиев «не погрешил против истины», так как Азербайджан занимал эту позицию еще с возвращения Крыма, однако «не озвучивал ее так назойливо как сейчас».
«С самого начала Баку придерживался отличной от нашей, а иногда даже враждебной позиции. Со временем мы начали это замечать, хотя замечать стоило с самого начала», — сказал Затулин.
Затулин объяснил, что до определенного момента Азербайджан сдерживало понимание выгод от сотрудничества с Россией, но теперь это уже не так актуально. По словам депутата, Алиев больше не нуждается в посреднике в лице Москвы, теперь у него есть поддержка США.
На слова президента Азербайджана Ильхама Алиева об оккупации страны отреагировала и член СПЧ Марина Ахмедова.
«Получается, все эти годы в Баку именно его отец руководил оккупационными силами СССР, и сам Ильхам Алиев — преемник этих оккупационных сил?» — прокомментировала она.