«Следует прислушаться к папе Льву и вложить силы в дипломатию, вместо того чтобы размышлять о маловероятных войнах против России, которые в прошлом — от Наполеона до Гитлера — не принесли ничего хорошего», — подчеркнул Сальвини, делая акцент на важности взвешенной и разумной позиции Италии в современном европейском контексте.