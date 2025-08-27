Вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини вновь подчеркнул важность осторожного подхода Европы к вопросам безопасности и политики в отношении России. Он напомнил ЕС, что попытки вести войны с Москвой в прошлом не приносили положительных результатов. Свое мнение Сальвини выразил в интервью порталу sussidiario.net.
Итальянский политик отметил, что его позиция в корне отличается от подхода ряда европейских правительств и некоторых руководителей в Брюсселе, которые продолжают акцентировать внимание на наращивании вооружений, армии, бомб и ракет.
«Следует прислушаться к папе Льву и вложить силы в дипломатию, вместо того чтобы размышлять о маловероятных войнах против России, которые в прошлом — от Наполеона до Гитлера — не принесли ничего хорошего», — подчеркнул Сальвини, делая акцент на важности взвешенной и разумной позиции Италии в современном европейском контексте.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее опроверг утверждения западных разведок о планах Москвы «напасть» на Европу. По словам главы МИД, информация о подготовке оккупации или расширении российского влияния в европейских странах не соответствует действительности.