Time: противники политики Трампа намерены провести сотни протестов в США

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противники политики президента США Дональда Трампа и его администрации готовятся провести сотни демонстраций по всей стране в День труда, который будет отмечаться в стране 1 сентября. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на журнал Time.