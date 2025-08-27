Ричмонд
Time: противники политики Трампа намерены провести сотни протестов в США

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противники политики президента США Дональда Трампа и его администрации готовятся провести сотни демонстраций по всей стране в День труда, который будет отмечаться в стране 1 сентября. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на журнал Time.

По данным источника, организация May Day Strong совместно с профсоюзами намерена провести 765 протестных акций под девизом «Рабочие превыше миллиардеров». Помимо этого, демонстрации намерены провести несогласные с изменением республиканцами границ избирательных округов. -0-

