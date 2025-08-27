Сийярто: подачу нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» восстановят 28 августа

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подача нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», который на прошлой неделе подвергся нападению Украины, будет восстановлена 28 августа. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным, информирует ТАСС.
«Ущерб, причиненный в результате украинского удара беспилотниками и ракетами по распределительной станции нефтепровода “Дружба”, оказался настолько обширным, что восстановительные работы займут несколько дней. Мы обсудили ситуацию по телефону с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, который сообщил, что после долгих усилий найдено технологическое решение, которое позволит возобновить поставки нефти в Венгрию уже завтра — сначала в тестовом режиме и меньшими объемами», — написал глава МИД в Facebook.
Сийярто также сообщил, что внутренние коммерческие резервы нефти в Венгрии «пока сохраняются, поэтому стратегический резерв не пришлось использовать».
ВСУ на прошлой неделе нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» на российской территории. На время ремонта магистрали поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС. -0-