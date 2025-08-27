Сийярто: подачу нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» восстановят 28 августа

«Ущерб, причиненный в результате украинского удара беспилотниками и ракетами по распределительной станции нефтепровода “Дружба”, оказался настолько обширным, что восстановительные работы займут несколько дней. Мы обсудили ситуацию по телефону с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, который сообщил, что после долгих усилий найдено технологическое решение, которое позволит возобновить поставки нефти в Венгрию уже завтра — сначала в тестовом режиме и меньшими объемами», — написал глава МИД в Facebook.