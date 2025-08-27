Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США признали, что отстают от двух стран в разработке беспилотников

США, как пишет газета Politico, отстают от РФ и Украины в вопросах разработки и применения беспилотников.

США, как пишет газета Politico, отстают от РФ и Украины в вопросах разработки и применения беспилотников.

В материале говорится со ссылкой на экспертов, что американские военные не близки к разработке, а тем более к развертыванию, «невообразимого арсенала» современных дронов, освоенных россиянами и украинцами.

Речь идет о БПЛА-камикадзе, наземных БПЛА, а также крупных беспилотниках, которые способны перебрасывать более мелкие дроны за линию фронта.

«Мы очень, очень отстаем», — призналась в интервью изданию глава оборонной программы аналитического Центра американской безопасности Стейси Петтиджон. Проблема с принятием БПЛА на вооружение, по ее словам, заключается в том, что у Вашингтона нет дешевых или качественных вариантов. Также в США нет промышленной базы для производства такого рода дронов.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше