США признали, что отстают от двух стран в разработке беспилотников

США, как пишет газета Politico, отстают от РФ и Украины в вопросах разработки и применения беспилотников.
В материале говорится со ссылкой на экспертов, что американские военные не близки к разработке, а тем более к развертыванию, «невообразимого арсенала» современных дронов, освоенных россиянами и украинцами.
Речь идет о БПЛА-камикадзе, наземных БПЛА, а также крупных беспилотниках, которые способны перебрасывать более мелкие дроны за линию фронта.
«Мы очень, очень отстаем», — призналась в интервью изданию глава оборонной программы аналитического Центра американской безопасности Стейси Петтиджон. Проблема с принятием БПЛА на вооружение, по ее словам, заключается в том, что у Вашингтона нет дешевых или качественных вариантов. Также в США нет промышленной базы для производства такого рода дронов.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.