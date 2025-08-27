Государство-контора или держава-вселенная: какой образ России нам нужен

Понятно, что подобная ситуация возникла не вчера, и бюрократия живет ровно столько же, сколько и само государство. Но, повторюсь, дело не в бюрократии, а в системном желании государства как конторы в максимальной степени отгородиться от окружающей действительности, то есть от людей. И странная на первый взгляд задача государства по оптимизации (то есть сокращению) бюджетов, сформулированная нашими либеральными экономистами как базовая, здесь становится понятной и абсолютной обоснованной с точки зрения нормальной конторы или предприятия. «Чем меньше забот — тем лучше. Чем меньше расходов — тем лучше. Чем меньше людей обращаются в нашу контору — тем нам лучше» и т.д.