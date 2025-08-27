Систему здравоохранения Франции готовят к большой войне

Министерство здравоохранения Франции издало официальное распоряжение о подготовке медицинских учреждений страны к возможному массовому поступлению раненых в случае крупного военного конфликта в Европе. Об этом пишет Haqqin (статью перевели ИноСМИ). Согласно информации, подтвержденной главой ведомства Катрин Вотрен, медицинская инфраструктура должна быть готова к работе в условиях военного времени не позднее марта 2026 года.