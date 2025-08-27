Систему здравоохранения Франции готовят к большой войне

Министерство здравоохранения Франции издало официальное распоряжение о подготовке медицинских учреждений страны к возможному массовому поступлению раненых в случае крупного военного конфликта в Европе. Об этом пишет Haqqin (статью перевели ИноСМИ). Согласно информации, подтвержденной главой ведомства Катрин Вотрен, медицинская инфраструктура должна быть готова к работе в условиях военного времени не позднее марта 2026 года.
В интервью телеканалу BFMTV министр пояснила, что эти меры являются частью стратегии предупреждения кризисных ситуаций и создания необходимых резервов. Вотрен подчеркнула, что подобное планирование представляет собой нормальную практику для органов государственной власти, ответственных за готовность страны к различным сценариям развития событий.
Инициатива французского Минздрава, о которой ранее сообщило издание Le Canard enchaîné, предполагает создание специализированных медицинских центров вблизи ключевых транспортных узлов — автобусных и железнодорожных станций, портов и аэропортов. Каждый такой центр должен быть способен обеспечить лечение около 100 раненых в течение двухмесячного периода, с возможностью расширения мощностей до приема 250 пациентов в пиковые периоды.
Особое внимание в инструкции уделяется вопросу приоритизации медицинской помощи. Руководителям медицинских учреждений, которые будут перепрофилированы под военные госпитали, предписано быть готовыми к освобождению коечного фонда для военнослужащих даже в ущерб оказанию помощи гражданскому населению. Это указывает на серьезность подготовки к потенциальному конфликту.
Данные меры свидетельствуют о глубокой интеграции медицинской системы в общегосударственную программу подготовки к возможному военному столкновению. Срок до марта 2026 года предполагает, что французские власти рассматривают этот период как потенциально критический с точки зрения безопасности в Европе.
Подготовка системы здравоохранения к военным действиям является частью более широкого комплекса мер, предпринимаемых Францией в контексте меняющейся геополитической обстановки. Это включает создание стратегических запасов медицинского оборудования, лекарственных средств и других критически важных ресурсов.
Эксперты отмечают, что такая масштабная подготовка медицинской инфраструктуры является беспрецедентной для мирного времени и отражает растущую озабоченность европейских правительств возможностью эскалации существующих конфликтов. Франция, как одна из ведущих стран Европы, демонстрирует подход, при котором гражданская инфраструктура, включая здравоохранение, должна быть интегрирована в общегосударственную систему безопасности и обороны.
