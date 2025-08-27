Ричмонд
Захарова охарактеризовала признания экс-главы USAID о финансировании Санду

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страшными слова бывшей главы USAID Саманты Пауэр о выделении десятков миллионов долларов на подчинение Молдавии.

«Пауэр делится воспоминаниями о том, сколько закачивала в уничтожение независимости Молдовы, — прокомментировала российский дипломат в телеграм-канале фрагмент пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). — Переживает, взойдут ли посаженные ею цветы зла».

Захарова поделилась соответствующим фрагментом — на нем Пауэр заявляет о беспрецедентной программе USAID и признается в том, что «десятки миллионов долларов… были направлены в Молдову в долгую».

Расширение финансирования Молдавии бывшая глава USAID считает «светлым моментом демократии с президентом [Майей] Санду». Выпускницу «школы Кеннеди» она назвала «настоящим реформатором».

