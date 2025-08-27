Зеленский назначил Ольгу Стефанишину послом Украины в США

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной, ранее занимавшей пост вице-премьера, новым послом страны в США. Информацию об этом украинский политик озвучил в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале.
Зеленский подчеркнул, что все необходимые формальные процедуры по согласованию кандидатуры с Государственным департаментом США были успешно завершены, что открывает путь к официальному вступлению Стефанишиной в должность.
Ранее сообщалось, что кандидатуру бывшего министра обороны Рустема Умерова Вашингтон не согласовал. По словам украинского народного депутата Ярослава Железняка, решение США можно рассматривать как сигнал, напрямую связанный с тесной поддержкой руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака.
Также KP.RU писал об уверждении Зеленским указа о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей производство, накопление и использование противопехотных мин. Документ вступил в силу в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны страны.