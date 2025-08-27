Алиев назвал СССР оккупантами? Вот неудобная история, которую он скрывает

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью, что «в 1920 году российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну».
Очень интересно, очень. Особенно в свете реальной истории. Раз президент Азербайджана её не знает, то, так и быть, сделаем для него небольшой ликбез по этой части.
Начать с того, что до 1917 года не было никакого «Азербайджана». Было несколько различных ханств — Шарван (позднее Ширван), Арран, Макинское, Бакинское, Кубинское, Шехинское, Карабахское ханства и Восточная Армения, — образованных после распада персидского Сефевидского государства (во главе с династией Надир-шаха).
Кстати, до определённого момента они не были мусульманами, а сохраняли веру отцов — зороастризм (огнепоклонники-митраисты).
Что касается Азербайджанской Демократической Республики, о которой рассказывает Алиев (она же Азербайджанская Народная Республика, она же Азербайджанская буржуазная республика), так она была образована на месте Закавказской Федерации.
Господин Алиев забыл при этом упомянуть, что создана она была турецкими и британскими оккупационными контингентами, которые захватили эту территорию после развала Российской империи. Создана как марионеточная колония с целью установления британского контроля над бакинской нефтью.
Я даже приведу хронологию событий:
25 мая 1918 года — турецкие части занимают Елисаветград (теперь Гянджи).
28 мая 1918 года — провозглашение АДР.
Турецкий Нури-паша возглавляет Кавказскую исламскую армию, задача которой взять под контроль Баку (власть в котором удерживал знаменитый Совет бакинских народных комиссаров).
И это турецкие оккупанты захватывали территории Бакинской коммуны. 14 сентября турецкие войска захватили Баку.
30 октября представителями Антанты и Турции было подписано Мудросское перемирие, которое предусматривало эвакуацию турецких войск из Закавказья и предоставление державам Антанты права оккупировать Баку и Батум.
17 ноября в Баку высадились части 39-й британской пехотной бригады под командованием генерал-майора Уильяма Томсона, который был назначен губернатором Азербайджана.
И революционная Красная армия большевиков (если точнее, то 11-я армия РККА), по сути говоря, освобождала эту территорию от британских оккупантов (и ещё долго, до тридцатых годов, боролась там с бандитизмом). При этом 11-я армия делала это совместно с Азревкомом (Азербайджанским революционным комитетом), состоявшим из местных жителей.
Но господину Алиеву, который сам давно прогибается под Турцию и Британию, упоминать об этом не с руки, я понимаю.
Более того, его обвинения в том, что «СССР передал Зангезур Армении», абсолютно безумны потому, что АДР изначально никогда его не контролировала — армянское сопротивление не пустило войска АДР на эту территорию и их ожесточённое сопротивление так и не было подавлено.
Я уже молчу о том, что «захватчики» и «оккупанты» никогда не предоставляют подчинённым равных прав, как это было в СССР.
Ведь оккупанты всегда делают угнетённых «первым заместителем председателя Совета министров» — третьим человеком в государстве. Да, господин Алиев?
Если господин Алиев хочет, мы можем с ним поспорить про историю тех событий. Но он же опозорится. Впрочем, куда уж больше…
Потому что, назвав Российскую/Советскую армию «оккупантами», господин Алиев опозорил собственного отца.
Ибо Гейдар Алиев с 1944 года служил в органах государственной безопасности СССР, последовательно занимал должности председателя КГБ при Совете министров Азербайджанской ССР (1966−1969), первого секретаря ЦК КП Азербайджана (1969−1982), члена Политбюро ЦК КПСС (1982−1987), первого заместителя председателя Совета министров СССР, генерал-майора КГБ и был дважды Героем Социалистического Труда.
Называя СССР оккупантом, Ильхам Алиев, по сути, перечёркивает историю своей семьи. Какой позор, так опуститься ради прогиба перед своими британскими хозяевами! Фу таким быть.
У такого уважаемого человека такой сын — горе в семье.
Впрочем, если граждан Азербайджана устраивает ТАКОЕ в роли главы страны, то мне какое дело? Это их проблемы, не мои (я просто показал, что он врёт, причём примитивно).